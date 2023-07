Joe Biden se pronuncia sobre controvérsia envolvendo a sétima neta: 'é uma questão de família'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez sobre a sétima neta, Navy Joan Roberts. A menina, hoje com quatro anos, nasceu de uma relação do filho do chefe da Casa Branca Hunter Biden com Lunden Roberts, que entrou na Justiça em maio de 2019 pelo reconhecimento da paternidade. A disputa judicial se estendeu durante quatro anos e só foi resolvida recentemente.

A criança esteve recentemente no centro de críticas de adversários políticos ao presidente democrata. Republicanos apontaram que Biden citou seus "seis netos" em falas públicas e cobraram um posicionamento dele sobre Navy.

"Esta não é uma questão política, é uma questão de família", afirmou Biden, em comunicado divulgado pela revista "People". "Jill e eu só queremos o que é melhor para todos os nossos netos, incluindo a Navy".

Sétima neta e questões políticas

Na nota, o presidente afirma que Hunter e Lunden "estão trabalhando juntos para promover um relacionamento que seja do melhor interesse de sua filha, preservando sua privacidade o máximo possível daqui para frente".

Uma fonte contou à revista "People" que uma disputa sobre o valor da pensão alimentícia só foi resolvida recentemente e deu o tom da relação entre os pais de Navy até o momento.

"Houve alguns processos legais bastante contenciosos entre os pais da Navy acontecendo até apenas algumas semanas atrás. Como avós, os Bidens estão seguindo a versão de Hunter", disse a fonte. "Eles estão dando a Hunter e Lunden o espaço e tempo para resolverem as coisas".

Hunter aceitou pagar uma quantidade para o sustento de Navy em janeiro de 2020, com pagamentos retroativos desde novembro de 2018. No entanto, em abril de 2021, Lunden voltou a acionar a Justiça porque o filho do presidente teria ignorado decisões judiciais anteriores durante a disputa de paternidade. Os dois chegaram a um acordo final em junho de 2023. Os termos estão sob sigilo. Lunden desistiu de tentar mudar o sobrenome da filha para Biden.

A disputa judicial se estendeu por mais de quatro anos. Inicialmente, Hunter negava ser o pai da criança, mas um exame de DNA comprovou a paternidade em novembro de 2019.

"Felizmente, muita coisa foi resolvida, e os pais de Navy estão trabalhando em um caminho a seguir que seja melhor para ela", disse a fonte à People.