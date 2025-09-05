Joe Biden passa por cirurgia contra câncer de pele; saiba como funciona procedimento

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden de 81 anos, foi submetido recentemente a uma cirurgia para remoção de câncer de pele, confirmou uma porta-voz à CBS News. O procedimento, conhecido como cirurgia de Mohs, é considerado o mais eficaz no tratamento de tumores cutâneos como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular.

Nos últimos dias, Biden foi visto com um curativo no lado direito da cabeça, registrado por veículos como a Inside Edition e o New York Post. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a extensão da intervenção.

Histórico de câncer de Biden e tratamentos anteriores

Essa não é a primeira vez que Biden enfrenta um problema do tipo. Em 2023, exames médicos revelaram uma lesão cancerígena no tórax, que foi retirada com sucesso. Mais recentemente, o gabinete do democrata informou que ele também foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata, já com metástase óssea.

A técnica, desenvolvida nos Estados Unidos, consiste em retirar finas camadas de tecido da pele e analisá-las imediatamente ao microscópio. O processo é repetido até que todo o tecido esteja livre de células cancerígenas, preservando ao máximo a pele saudável ao redor.

Taxas de sucesso da cirurgia de Mohs

Segundo a Clínica Mayo, a cirurgia é indicada para tumores em áreas sensíveis, como rosto, orelhas e couro cabeludo, além de casos em que há maior risco de recorrência.

A Skin Cancer Foundation aponta que o procedimento apresenta as maiores taxas de cura para os tipos mais comuns de câncer de pele, chegando a índices superiores a 99% em tumores primários.