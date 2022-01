Joe Biden fará discurso do Estado da União dia 1º de Março

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, convidou o presidente Joe Biden a fazer seu discurso do Estado da União no Congresso no dia 1º de março, data algumas semanas depois da que o discurso costuma ser feito.

"Obrigado por sua visão ousada e liderança patriótica que guiaram a América para fora de uma crise e para dentro de uma era de grande progresso", disse Pelosi em uma carta a Biden, seu colega democrata.

Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um discurso do Estado da União ou mensagem anual irá acontecer em março; pela maior parte do século passado os presidentes fizeram seus pronunciamentos anuais ao Congresso em janeiro ou fevereiro, de acordo com o historiador da Câmara.

Em 2013, o então presidente Barack Obama se dirigiu ao Senado e à Câmara dos Deputados no dia 12 de fevereiro.

O 1º de Março também marca o início da temporada de eleição de meio de mandato para o Congresso, já que o Texas realiza suas eleições primárias no mesmo dia para que os democratas e republicanos escolham seus candidatos para o pleito de 8 de novembro.