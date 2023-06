Jifeng e FAW-Volkswagen fecham acordo para produção de assentos no valor de US$ 802 milhões

As ações da Jifeng Auto Parts dispararam após a renomada fabricante chinesa de assentos para automóveis conquistar um pedido valioso da FAW-Volkswagen, estimado em uma receita total de impressionantes de 5,7 bilhões de yuans (US$ 802 milhões).

De acordo com a empresa sediada em Ningbo, a unidade da Jifeng em Harbin será responsável pelo fornecimento à FAW-Volkswagen, uma joint venture entre o gigante automotivo chinês FAW Group e a renomada montadora alemã Volkswagen, durante um período de oito anos, a partir de novembro do próximo ano. Esse é o momento em que o novo crossover compacto Tayron entrará em produção em massa.

O acordo é considerado um marco significativo para a Jifeng, já que é a primeira vez que garante um pedido de um fabricante de veículos movidos a combustíveis fósseis de renome. Além disso, é o primeiro pedido de assentos para carros de passageiros recebido da FAW-Volkswagen, consolidando ainda mais a posição da Jifeng no setor.

Essa parceria estratégica permitirá que a Jifeng expanda seu leque de clientes, saindo do segmento de startups de veículos de nova energia para atender às demandas de montadoras tradicionais, que abrangem desde marcas de médio porte até as luxuosas. Essa diversificação fortalece a posição da Jifeng no mercado, estabelecendo sólidas bases para um rápido aumento de sua participação.

Veículos elétricos

Vale ressaltar que, em fevereiro, a Jifeng foi selecionada como fornecedora designada de assentos para a plataforma de desenvolvimento de veículos elétricos da renomada marca alemã Audi. Esse contrato de sete anos tem o potencial de gerar uma receita impressionante de 10 bilhões de yuans (US$ 1,4 bilhão) para a Jifeng. Pouco tempo depois, a empresa conquistou um contrato adicional no valor de 5 bilhões de yuans para um período de quatro anos, dessa vez em parceria com outro fabricante de veículos de nova energia.

A Jifeng está consolidando seu lugar na indústria automotiva, mostrando sua capacidade de fornecer soluções de assentos de alta qualidade para uma ampla gama de montadoras, seja no segmento de veículos movidos a combustíveis fósseis ou na emocionante era dos veículos de nova energia.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN