Japão vai prorrogar estado de emergência na região de Tóquio por duas semanas

O governo do Japão vai prorrogar um estado de emergência na região de Tóquio por mais duas semanas, devido à pressão causada pela covid-19 no seu sistema de saúde. A informação foi divulgada pelo ministro da Revitalização Econômica do país, Yasutoshi Nishimura, nesta sexta-feira.

"Por mais duas semanas, manteremos a medida em vigor... para que possamos aliviar firmemente as pressões sobre os hospitais", disse Nishimura. O objetivo é atingir os parâmetros para que a emergência possa ser abandonada.

O ministro afirmou que o governo recebeu aprovação preliminar de especialistas para estender a emergência em Tóquio e outras três cidades vizinhas até o dia 21 de março. O primeiro-ministro Yoshihide Suga deve anunciar o plano formalmente na noite desta sexta-feira, 5, após aprovação do parlamento.

Os novos casos diários de covid-19 caíram significativamente em Tóquio depois que o governo decretou a emergência pela primeira vez, em janeiro, quando a cidade registrava cerca de 2 mil casos por dia. Nesta quinta-feira, 4, a cidade contabilizou 278 novas infecções pelo coronavírus.