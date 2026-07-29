Japão registra 18 mortos após terremoto de magnitude 7,1; buscas continuam

O número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o sudoeste do Japão na terça-feira, 28, subiu para 18, enquanto equipes de resgate seguem em uma corrida contra o tempo para localizar sobreviventes sob os escombros de edifícios e outras estruturas destruídas.

O tremor atingiu o nível máximo de 7 na escala sísmica japonesa e teve epicentro na província de Kumamoto, na ilha de Kyushu. Além das mortes, autoridades ainda contabilizam desaparecidos e centenas de feridos.

As cinco vítimas mais recentes morreram após o desabamento de uma chaminé na fábrica da Nippon Paper Industries, em Yatsushiro. Segundo autoridades locais, outras quatro pessoas ainda podem estar soterradas no local.

Entre as vítimas fatais também estão três pessoas que estavam em um shopping center operado pela rede Aeon, que desabou após o terremoto. O presidente da empresa, Akio Yoshida, informou que outras três pessoas continuam desaparecidas e que as buscas prosseguem.

Milhares de agentes atuam nas buscas

A primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que o governo mobilizou cerca de 4.600 militares das Forças de Autodefesa, 2.000 policiais e aproximadamente 1.410 bombeiros para reforçar as operações de resgate.

"Já se passaram mais de 20 horas desde o desastre, mas ainda há pessoas esperando por ajuda e é uma verdadeira corrida contra o tempo", declarou a premiê.

O porta-voz do governo, Minoru Kihara, afirmou que ainda não é possível determinar com precisão o número de pessoas que permanecem sob os escombros do shopping devido à complexidade das operações.

Centenas de feridos e milhares de desalojados

Os hospitais da região seguem recebendo um grande volume de vítimas. Apenas o Yatsushiro North Community Medical Center informou ter atendido mais de 200 feridos, enquanto o hospital Saiseikai Kumamoto registrou ao menos 84 pacientes, incluindo uma pessoa inconsciente.

Segundo profissionais de saúde, muitos pacientes chegaram com fraturas e outros ferimentos provocados pela queda de móveis e pelo desabamento de estruturas.

De acordo com o governo da província de Kumamoto, 8.886 pessoas foram evacuadas para abrigos temporários e mais de 34.800 imóveis permanecem sem energia elétrica.

Danos se espalham pela região

O terremoto provocou incêndios, derrubou casas, destruiu pontes e interrompeu a circulação dos trens de alta velocidade na região. Apesar da intensidade do tremor, a Autoridade Reguladora Nuclear do Japão informou que não foram detectadas anomalias nas usinas nucleares.

Kumamoto já havia sido atingida por uma sequência de terremotos em 2016, que deixou mais de 270 mortos. Localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o Japão está entre os países com maior atividade sísmica do mundo e projeta suas construções para resistir a terremotos frequentes.

*Com informações da AFP e EFE.