Japão reativa maior usina nuclear do mundo após falha

O Japão reativou nesta segunda-feira, 9, a usina nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, considerada a maior do mundo, após a suspensão de uma tentativa anterior por causa de uma falha técnica, informou a operadora Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Localizada na região de Niigata, a usina retomou as operações às 14h no horário local (2h de Brasília). Em janeiro, um problema em um sistema de alarme levou à interrupção da primeira tentativa de reativação desde o acidente nuclear de Fukushima, em 2011.

A instalação estava totalmente inativa desde aquele ano, quando o governo japonês determinou o desligamento de todas as centrais nucleares do país após o terremoto e o tsunami que provocaram o derretimento de três reatores em Fukushima Daiichi.

Nos últimos anos, o Japão passou a reavaliar sua política energética e voltou a recorrer à energia nuclear como forma de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, avançar na meta de neutralidade de carbono e atender ao aumento da demanda por eletricidade.

Esse crescimento do consumo está associado, entre outros fatores, à expansão de data centers e ao uso intensivo de energia por tecnologias ligadas à inteligência artificial.

Apoio do novo governo

A retomada da usina ocorre em um contexto político favorável ao setor. A primeira-ministra Sanae Takaichi, que obteve uma vitória expressiva nas eleições realizadas no domingo, é defensora da energia nuclear como instrumento para fortalecer a economia japonesa e garantir segurança energética.

A usina de Kashiwazaki-Kariwa possui sete reatores e capacidade instalada suficiente para abastecer milhões de residências, sendo considerada estratégica para o plano energético do país.

*Com informações da AFP