Japão deve aliviar controle de fronteiras contra covid nesta segunda

O Japão anunciou que facilitará os controles de fronteiras a partir desta segunda-feira (8) para viajantes totalmente vacinados, exceto turistas, respondendo a pedidos da comunidade empresarial após um rápido declínio nas infecções. Todos os que entrarem no Japão devem estar totalmente imunizados com vacinas reconhecidas pelas autoridades japonesas.

As categorias de pessoas que podem entrar no país incluem viajantes em visitas de negócios de curto prazo de menos de três meses, bem como visitantes de longo prazo, incluindo estudantes estrangeiros e trabalhadores nos chamados programas de estágio técnico, com uma exigência de quarentena de 14 dias.

Escolas e empresas patrocinadoras devem apresentar documentos detalhando suas atividades e como serão monitoradas. O auto-isolamento de dez dias para cidadãos japoneses e estrangeiros com permissão de reentrada será reduzido para três dias.

O Japão fechou suas fronteiras para praticamente todos os visitantes estrangeiros em janeiro, exceto para aqueles com permissões especiais e para fins humanitários.

Os casos diários caíram drasticamente desde setembro, em uma tendência geralmente atribuída a vacinações e uso extensivo de máscaras.

Cerca de 73% da população foi totalmente vacinada. Tóquio relatou 25 casos na sexta-feira, 5, abaixo de 30 pelo nono dia consecutivo. Em todo o país, o Japão teve 158 casos confirmados na quinta-feira, totalizando o acumulado de 1,72 milhão, com cerca de 18.300 mortes.