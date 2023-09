Japão bate recorde de população idosa com mais de 80 anos

Mais de 10% dos japoneses têm mais de 80 anos, um índice que nunca havia sido registrado, segundo os dados publicados pelo governo do país, que luta contra o envelhecimento de sua população. As autoridades publicaram o número no domingo, véspera de um feriado no Japão dedicado aos "idosos", pessoas com mais de 65 anos.

Segundo as estimativas oficiais, 29,1% dos japoneses têm mais de 65 anos, o que representa um leve aumento na comparação com o ano anterior (29%).

Comparação com outros países

"O Japão tem a maior taxa de pessoas idosas do mundo", à frente da Itália (24,5%) e da Finlândia (23,6%), afirmou o ministério do Interior.

Além disso, dos 124 milhões de habitantes do Japão, 20 milhões têm mais de 75 anos (16,1%) e 12,59 milhões superam 80 (10,1%).

Há várias décadas, a população do Japão diminui e envelhece porque os jovens têm filhos cada vez mais tarde, em parte devido às dificuldades econômicas.

Uma das consequências da mudança demográfica é que a população o trabalha até idades mais avançadas.

Assim, mais de nove milhões de pessoas com mais de 65 anos (25% da população nesta faixa etária) continuam trabalhando, o que representa 13,6% da população ativa.

A projeção é de que em 2040 quase 35% da população japonesa supere 65 anos.