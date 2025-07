Japão atinge novo recorde histórico de temperatura ao registrar 41,2 graus

A região japonesa de Tanba, na província de Hyōgo, registrou uma temperatura recorde nacional de 41,2 graus nesta quarta-feira às 14h39 (horário local, 2h39 de Brasília), em meio ao calor extremo que afeta todo o país, com os termômetros marcando mais de 40 graus em várias cidades.

A cidade de Fukuchiyama, localizada na província de Kyoto, atingiu 40,6 graus, e Nishiwaki, também em Hyōgo, chegou a 40 graus, tornando-se as primeiras cidades do país a superar os 40 graus neste ano.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) alertou os cidadãos sobre a possibilidade de sofrerem insolação se não tomarem as precauções necessárias, como manter-se hidratados e limitar o tempo de atividades ao ar livre.

O recorde nacional anterior era de 41,1 graus, registrado em julho de 2018 em Kumagaya (província de Saitama) e em agosto de 2020 em Hamamatsu (província de Shizuoka).

No mês passado, o Japão registrou as temperaturas médias mais altas desde que há registros (1898), quando a temperatura média do mês foi 2,34°C superior à média mensal geral registrada entre 1991 e 2020, superando o recorde anterior de 2020, quando foi 1,43°C superior à média, segundo a JMA.