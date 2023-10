Itamaraty tenta confirmar se há reféns brasileiros em Gaza e diz que 30 pessoas querem deixar a área

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou nesta quarta-feira, 11, que ainda não há confirmação de que brasileiros são mantidos como reféns pelo Hamas. Além disso, o Itamaraty disse que 2.723 brasileiros procuraram o serviço diplomático em Israel para se identifcar ou demonstrar interesse em deixar o país, em guerra com o grupo terrorista Hamas. Segundo o MRE, 14 mil brasileiros residem em Israel e outros 6 mil na Faixa de Gaza.

O diretor do departamento consular do MRE, ministro Aloysio Mares Dias Gomide Filho, afirmou que essa lista tem sido atualizada pois foram identificados registros em duplicidade. Segundo ele, em alguns casos, os brasileiros registraram os nomes apenas para solicitar informações da embaixada.

O MRE ainda informou que os plantões consulares da embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do escritório de representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com atendimento via Whatsapp, permanecem em funcionamento para atender os brasileiros.

Brasileiros na Faixa de Gaza

Outros 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, querem deixar o local e dependem de autorização do Egito para entrar no país, por terra, pela passagem de Raffah. Segundo o Itamaraty, um serviço de transporte já foi contratado para fazer o percurso e aguarda sinal verde do governo egípcio.

O secretário de África e do Oriente Médio do MRE, embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, afirmou que o governo trabalha para confirmar da possibilidade de que brasileiros sejam reféns do Hamas. "A situação dessas pessoas que estão em Gaza é muito particular porque é uma zona conflagrada", disse Sobral.

Na manhã desta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para tratar sobre a passagem de brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza. No telefonema, Vieira pediu a Shoukry para facilitar a passagem de ônibus por Raffah.