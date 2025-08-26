Itamaraty diz que ministro da Defesa israelense profere 'ofensas inaceitáveis' a Lula

Agência de notícias
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16h19.
Em resposta aos ataques do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Itamaraty divulgou uma nota, nesta terça-feira, sugerindo que, em vez de "habituais mentiras e agressões", seja apurada a verdade sobre o ataque contra o hospital Nasser, em Gaza.
"O ministro da Defesa e ex-chanceler israelense, Israel Katz, voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e o presidente Lula", publicou o Itamaraty em uma rede social.
Na publicação, o Itamaraty ressalta que Israel está sob investigação da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio.
"Como ministro da Defesa, o senhor Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos".
Segundo o Itamaraty, as operações militares israelenses em Gaza já resultaram na morte de 62.744 palestinos, dos quais um terço são mulheres e crianças, e em uma política de fome como arma de guerra imposta à população palestina", diz o texto.
Mais cedo, Katz publicou um texto em uma rede social, afirmando que Lula só deixará de ser persona non grata em seu país, se Lula pedir desculpas por ter "desrespeitado" a memória do Holocausto. "Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA – o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel – colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel", escreveu o ministro da Defesa.