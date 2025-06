Itamaraty diz que Israel 'não recomenda' que políticos brasileiros abrigados em bunkers deixem país

Ao menos sete prefeitos e vice-prefeitos foram obrigados a ficar em bunkers em Israel por causa da recente escalada dos conflitos com o Irã. A comitiva viajou a Israel no domingo, 8, para um evento de inovação em segurança pública.

O Itamaraty divulgou uma nota neste sábado em que diz estar ciente da situação e que a chancelaria israelense vem recomendando, neste momento, que "comitivas estrangeiras permaneçam no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre".

Entre os políticos que estão em Israel e até agora sem data para retornar ao Brasil estão:



Veja na íntegra a nota do Itamaraty sobre a situação dos políticos brasileiros que estão em Israel:

O governo brasileiro tomou conhecimento da presença de duas comitivas de autoridades estaduais e municipais do País em Israel, a convite do governo local, no momento do início das hostilidades em curso, com o ataque israelense ao Irã, na noite de quinta-feira, 12/6. A operação do aeroporto Internacional de Tel Aviv foi temporariamente suspensa desde então como uma das consequências da crise.

A embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato com as delegações brasileiras e o Ministério das Relações Exteriores fez gestão junto ao Ministério de Relações Exteriores de Israel para que ambos os grupos tenham garantias de segurança e possam retornar ao Brasil assim que as condições naquele país permitirem. O secretário de África e Oriente Médio manteve contato telefônico com seu homólogo da chancelaria israelense, ocasião em que pediu tratamento prioritário à saída em segurança das delegações brasileiras. Até o momento, autoridades israelenses têm aconselhado as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre.

O Ministro das Relações Exteriores manteve contato hoje com seu homólogo da Jordânia, com o objetivo de abrir uma alternativa de evacuação por aquele país, quando as condições de segurança em Israel permitam um deslocamento por terra até a fronteira.