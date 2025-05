Italiano é torturado por 17 dias para revelar senha de criptomoedas; policiais envolvidos

Dois policiais de Nova York foram afastados de suas funções após suposto envolvimento em um sequestro relacionado a criptomoedas, segundo informações da polícia local. Eles são acusados de dar proteção a uma mansão, palco de um crime que parece história de cinema — mas que é cada dia mais comum.

De acordo com as investigações, os agentes foram acusados de participar do sequestro de um investidor de criptomoedas assim que ele pousou no aeroporto de Nova York. O italiano Michael Valentino Carturan, de 20 anos, teria sido levado à mansão no bairro do SoHo, em Manhattan, onde foi detido e agredido por três semanas em uma tentativa de extorsão de seus ativos digitais avaliados em milhões de dólares. Os dois acusados pela tortura estão presos.

A vítima afirma que foi pendurada em cima de um telhado, levou choques elétricos e foi até ameaçada com uma serra elétrica na tentativa de que ele revelasse a senha de suas carteiras digitais. Os acusados também teriam ameaçado sua família. Ele conseguiu escapar e foi encontrado descalço e sangrando.

A participação dos policiais no crime levanta questões sobre a vulnerabilidade das instituições públicas diante da expansão do mercado de criptomoedas, um setor que ainda carece de regulamentação e mecanismos de controle mais rigorosos.

As autoridades policiais afirmam que os envolvidos foram afastados preventivamente enquanto as investigações continuam.

Crescimento do crime digital

Nos últimos anos, o aumento das fraudes envolvendo blockchain despertou a atenção de autoridades.

Segundo a BBC, na França, a polícia prendeu recentemente mais de 20 pessoas acusadas de realizar sequestros de investidores de criptomoedas e de seus familiares.

Especialistas alertam que, além dos ataques virtuais, há um crescimento no envolvimento direto em ações violentas para garantir a transferência de fundos ilegais. "Em vez de roubar um banco, os criminosos estão preferindo mirar os investidores de criptomoedas", disse um investigador à BBC. "Acreditam ser um jeito fácil de ganhar dinheiro."