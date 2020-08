Itália vê nova disparada no número de casos diários de covid-19

A Itália registrou 1.071 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde neste sábado, ultrapassando 1.000 casos por dia pela primeira vez desde maio, quando o governo flexibilizou suas rígidas medidas de lockdown.

A Itália, um dos países mais atingidos da Europa, conseguiu conter o surto após um pico de mortes e casos entre março e abril. No entanto, o país tem visto um aumento constante de infecções no último mês, com especialistas culpando reuniões de pessoas associadas a feriados e à vida noturna.

A última vez que o país registrou um número mais alto foi em 12 de maio, com 1.402 casos, seis dias antes de restaurantes, bares e lojas serem autorizados a reabrir após um lockdown de 10 semanas.