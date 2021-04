Israel suspende obrigatoriedade de máscaras ao ar livre neste domingo

O uso de máscara ao ar livre deixará de ser obrigatório a partir deste domingo (18) em Israel, país que apostou fortemente na vacinação em massa de sua população para lutar contra o coronavírus, informaram as autoridades.

Israel foi um dos primeiros países na primavera de 2020 a impor a utilização de máscaras em locais públicos. Atualmente, porém, 53% de sua população de 9,3 milhões de habitantes já recebeu ambas as doses da vacina da Pfizer/BioNTech.

"As máscaras são feitas para nos proteger da pandemia do coronavírus. Mas como os especialistas concluíram que a máscara não era mais necessária ao ar livre, decidi retirar a (obrigação de usar) máscara", disse o ministro da Saúde, Yuli Edelstein, em um comunicado.

"O índice de infecção está muito baixo em Israel graças ao sucesso da campanha de vacinação, por isso é possível suavizar as medidas", acrescentou.

O uso de máscaras, no entanto, continuará sendo obrigatório em locais públicos fechados, como shopping centers.

Israel iniciou uma vasta campanha de imunização no final de dezembro, após um acordo com a gigante farmacêutica norte-americana Pfizer, que rapidamente entregou milhões de doses em troca de informações sobre o efeito das vacinas. O país possui bases de dados com o histórico médico de toda sua população.

Em meados de janeiro, Israel registrava um pico de 10 mil infecções diárias. Atualmente, são menos de 200 e a taxa de positividade nos testes é de 0,3%.

As autoridades já permitiram em março a reabertura de restaurantes, bares e praias.