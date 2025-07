Israel rejeita pedido de 25 países para encerrar guerra em Gaza e culpa Hamas

Israel rejeitou uma declaração conjunta emitida nesta segunda-feira pelos ministros das Relações Exteriores de 25 países e pela comissária da União Europeia para Igualdade, Preparação e Gerenciamento de Crises, Hadja Lahbib, pedindo o fim da guerra na Faixa de Gaza e a entrada de suprimentos de alimentos no local, e culpou o grupo islâmico palestino Hamas pelos ataques contínuos.

"Todas as declarações e afirmações devem ser dirigidas à única parte responsável pela falta de um acordo sobre a libertação dos reféns e um cessar-fogo: o Hamas, que começou essa guerra e a está prolongando", disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel em comunicado.

No texto, Israel insiste que "há uma proposta concreta para um acordo de cessar-fogo" - que não inclui o fim definitivo da ofensiva ou a retirada das tropas de Gaza - que foi "repetidamente" aceita por Israel, mas não pelo Hamas.

"Neste momento delicado das negociações em andamento, é melhor evitar declarações desse tipo", pede o comunicado.

A petição assinada pelos ministros das Relações Exteriores de Espanha, Bélgica, Canadá, Reino Unido e França, entre outros, pede que Israel encerre sua ofensiva de guerra e enfatiza que o Estado judeu deve cumprir suas obrigações de acordo com a lei humanitária internacional.

Os chanceleres também descreveram como "perigoso" o modelo atual de entrega de alimentos, baseado em cerca de quatro complexos militarizados que depositam caixas de alimentos em pontos de entrega cercados.

"Condenamos a distribuição fragmentada de ajuda e a morte desumana de civis, inclusive crianças, que tentam atender às suas necessidades mais básicas de alimentos e água. É terrível que mais de 800 palestinos tenham morrido enquanto buscavam ajuda", concordam os chefes diplomáticos.

O número de mortes nesse contexto, principalmente devido aos ataques das tropas israelenses a milhares de habitantes de Gaza que tentam conseguir alimentos para suas famílias à beira da fome, ultrapassou mil pessoas nesta segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. No domingo passado, Israel matou mais de 90 pessoas que aguardavam a chegada de caminhões da ONU no norte de Gaza.

Os representantes desses 25 países também expressaram sua oposição aos planos de transferir 2,1 milhões de palestinos para Rafah, como o governo israelense declarou recentemente, com base no fato de que o deslocamento forçado permanente é uma violação do direito humanitário internacional.

Quase toda a população de Gaza foi deslocada à força várias vezes nos últimos 22 meses, durante os quais Israel destruiu cidades, casas, escolas e hospitais, matou cerca de 60.000 pessoas e superlotou a maioria delas em tendas em um território equivalente a cerca de 12% do enclave.