Israel ordena que moradores do centro de Gaza se mudem para a zona humanitária de Mawasi

As Forças de Defesa de Israel (FDI) ordenaram nesta quarta-feira, 18, aos habitantes de Gaza de Al Bureij, no centro da Faixa de Gaza, que se deslocassem mais ao sul, em direção à chamada "zona humanitária" em Al Mawasi, uma área na praia já lotada de deslocados e que não está isenta dos ataques israelenses.

"Aos residentes da Faixa de Gaza localizados nos blocos 2220, 2221, 2222, 2223 (área de Al Bureij), para sua segurança, por favor, dirijam-se imediatamente para a área humanitária. As organizações terroristas estão mais uma vez lançando foguetes desta área", anunciou o porta-voz em árabe das FDI, Avichay Adraee em sua conta na rede social X.

Israel aumentou seus ataques nos últimos dias contra o acampamento de Al Bureij, matando mais de uma dúzia de habitantes de Gaza no último dia 8 em uma casa de família localizada atrás do cemitério do acampamento.

E na última segunda, de acordo com uma estimativa do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), mais de 1,5 mil palestinos foram expulsos de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, que foram forçados a passar por um posto de controle militar israelense em direção à Cidade de Gaza.

A “zona humanitária” em Al Mawasi tornou-se um enxame de tendas onde milhares de habitantes de Gaza partilham um único banheiro, não têm água potável e eletricidade e estão expostos à chuva e ao frio, bem como a doenças e infecções que não conseguem parar de espalhar.

Além disso, de acordo com o grupo londrino de investigação Forensic Architecture, houve ao menos cinco ataques israelenses contra Al Mawasi entre o final de maio e 10 de setembro, apesar de mais de um milhão de pessoas deslocadas estarem refugiadas nesse local.

Dados compilados pelo historiador Lee Mordechai da Universidade Hebraica, que criou uma base de dados de possíveis crimes de guerra em Gaza, dizem que os ataques a Al Mawasi foram retomados em 9 de novembro e que, em menos de um mês, Israel atacou a área ao menos oito vezes, matando dezenas de pessoas.

Desde o início da guerra, em outubro de 2023, quase 54,1 mil palestinos foram mortos em Gaza, cerca de 70% dos quais mulheres e jovens, de acordo com os números de hoje do Ministério da Saúde de Gaza, e mais de 107 mil ficaram feridos.