Israel ordena esvaziamento de mais bairros em Khan Younis enquanto expande ofensiva

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) ordenaram nesta segunda-feira a evacuação de novos bairros em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, à medida que expande sua ofensiva.

"A todos os que estão presentes nos blocos 47, 106, 108 e 109 da província de Khan Younis. As IDF operarão com grande força nas áreas onde vocês estão presentes. Confirmamos que a ordem de evacuação não inclui o Hospital Al Amal. As organizações terroristas, principalmente o Hamas, continuam suas atividades terroristas nas áreas civis onde vocês vivem", escreveu Avichay Adraee, porta-voz militar em árabe, em sua conta na rede social X.

Adraee ordenou que os palestinos se dirijam à área costeira de Al Mawasi, que desde o final de março, quando Israel rompeu o cessar-fogo na Faixa de Gaza, deixou de ser classificada como um ponto humanitário.

Como resultado, nenhum ponto do enclave palestino está isento de bombardeios israelenses no momento.

Muitos habitantes de Gaza, cansados e sem ter para onde ir, pararam de seguir as evacuações que as IDF têm ordenado há mais de 19 meses.

Os ataques israelenses realizados nesta segunda-feira mataram pelo menos dez habitantes do enclave, três deles perto de um ponto de distribuição de alimentos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.