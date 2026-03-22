Israel ordena destruição imediata de pontes sobre o rio Litani, no sul do Líbano

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou neste domingo, 22, que o governo israelense determinou a destruição imediata de todas as pontes sobre o rio Litani, no sul do Líbano. Segundo ele, as estruturas são usadas para o contrabando de armas e integrantes do Hezbollah em direção à região sul do país.

Em comunicado, Katz disse que a ordem foi dada por ele e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu às Forças de Defesa de Israel. A medida, se executada integralmente, isolaria uma faixa do sul libanês do restante do território nacional.

Além das pontes, o ministro afirmou que o Exército busca acelerar a destruição de residências libanesas em aldeias próximas à fronteira. Segundo Katz, a orientação segue o modelo aplicado por Israel em Beit Hanoun e Rafah, na Faixa de Gaza.

Também neste domingo, o porta-voz militar em árabe do Exército israelense, Avichay Adraee, detalhou na rede X que uma das vias atingidas será a ponte de Qasamiyeh. A estrutura já havia sido bombardeada na última quinta-feira.

Na ocasião, segundo a agência libanesa ANN, caças israelenses atacaram a ponte de Qasamiyeh no mesmo ponto que já havia sido alvo de bombardeio na quarta-feira. O ataque deixou feridos o correspondente Steve Sweeney e o cinegrafista Ali Rida, da emissora russa RT, após o impacto de um míssil israelense nas proximidades da ponte e perto de uma base militar.

Na quinta-feira, o Exército israelense informou já ter derrubado ao menos duas pontes sobre o rio Litani. Essas estruturas se somam a outra destruída no último dia 13, de acordo com comunicados militares recentes.