Israel ordena ação 'com contundência' após ataque palestino que matou 2 pessoas

Ministro da Defesa ordenou ataque contra o povoado palestino de Qabatiya

Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz: 'Todos os terroristas devem ser localizados e desmantelados' (Yasin Ozturk/Anadolu/Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 12h26.

Última atualização em 26 de dezembro de 2025 às 13h15.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ordenou nesta sexta-feira, 26, às Forças de Defesa que respondam "com contundência e imediatez" contra o povoado palestino de Qabatiya, de onde supostamente procede o autor de um atropelamento e ataque com faca que causou duas mortes no norte do país.

Um homem de 68 anos morreu em Beit Shean após ter sido atropelado por um motorista que fugiu, segundo a polícia.

A poucos quilômetros do local, no cruzamento da rodovia 71 perto do kibutz de Ein Harod, uma jovem foi declarada morta após sofrer ferimentos característicos de um esfaqueamento.

Segundo os serviços de emergência, houve também um atendimento a um adolescente de cerca de 16 anos com ferimentos leves perto de onde ocorreu o primeiro atropelamento.

"Todos os terroristas devem ser localizados e desmantelados, e a infraestrutura terrorista no povoado deve ser destruída", disse o Ministério da Defesa, em nota.

As Forças de Defesa de Israel também anunciaram que se preparam para "uma operação" em Qabatiya e que contavam com reforço na região do ataque, na cidade israelense de Beit Shean.

O homem apontado como autor dos ataques, um palestino de Qabatiya que havia se infiltrado em Israel sem contar com autorização, foi baleado por um pedestre na cidade vizinha de Afula e levado ao hospital em estado moderado.

*Com informações de EFE

