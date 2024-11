Israel ordena a evacuação de 14 cidades no sul do Líbano antes de atacá-las

As Forças de Defesa de Israel (FDI) ordenaram, nesta terça-feira, 12, a evacuação de 14 cidades no sul do Líbano antes de lançarem ataques contra alvos do Hezbollah. A medida visa garantir que as áreas estejam livres de civis antes das operações militares.

Em comunicado divulgado em suas redes sociais, o porta-voz das FDI, Avichay Andraee, afirmou que o Hezbollah “força as FDI a agirem vigorosamente nessas áreas, mas não temos intenção de prejudicar civis”. Andraee, que se comunica em árabe, reforçou a orientação para que os residentes dessas cidades deixem suas casas imediatamente e se desloquem para o norte do rio Awali, área considerada segura.

As autoridades libanesas e a missão da ONU (Unifil) têm pedido frequentemente que civis do sul do Líbano se movam para mais ao norte, próximo ao rio Litani, onde foi estabelecida uma área desmilitarizada pela ONU após a guerra entre Israel e Hezbollah em 2006.

Risco elevado para aqueles próximos ao Hezbollah

A nota das FDI também adverte os libaneses a não se aproximarem do sul do país, pois “tal deslocamento pode representar uma ameaça às suas vidas”. As FDI afirmam que pessoas próximas a membros, instalações ou armas do Hezbollah podem estar em perigo, dado o risco de intensificação dos combates.

Desde o início do conflito entre Israel e Hezbollah, mais de 3,2 mil pessoas foram mortas no Líbano, incluindo 201 crianças, segundo dados do governo libanês. A maioria das mortes ocorreram durante a campanha de bombardeio em massa de Israel, acompanhada por uma ofensiva terrestre, que forçou mais de 1,2 milhão de civis a abandonarem suas casas.

Operações militares e ataques coordenados

As FDI informaram que seguem com operações terrestres no sul do Líbano, apoiadas por ataques de artilharia e da força aérea, com o objetivo de neutralizar 100 alvos estratégicos do Hezbollah, entre eles infraestruturas, depósitos de armas e lançadores de projéteis. Israel afirma ter eliminado “dezenas” de militantes do grupo xiita.