'Israel não sairá ileso', diz líder supremo do Irã em discurso à nação após onda de ataques

"Alguns dos comandantes e cientistas foram mortos, mas seus substitutos assumirão imediatamente as funções. E o regime sionista, com esse crime, criou um destino doloroso e amargo para si mesmo, e certamente o receberá", afirmou Khamenei, acrescentando que Teerã “não tomará medidas incompletas” na sua resposta.

Moradores de Teerã enfrentaram uma noite de terror e choque com as explosões em toda a capital iraniana e com a notícia de que cientistas e altos comandantes militares haviam sido mortos, e instalações nucleares e bases militares de segurança máxima haviam sido atingidas em ataques de 200 caças israelenses. O Irã não era atacado por um inimigo estrangeiro com tamanha força desde 1989, quando o país estava em guerra com o Iraque.

Entre os mortos logo na primeira onda da operação israelense estão o general Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, e o general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica — uma força de elite dentro da estrutura militar iraniana responsável por operações fora do país. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, nomeou rapidamente substitutos para evitar um vácuo na cadeia de comando. O Estado-Maior passa a ser comandado pelo general Abdolrahim Mousavi, que era comandante do Exército, enquanto a Guarda Revolucionária será chefiada por Mohammad Pakpour, que liderava as forças terrestres do mesmo braço armado.

Israel também afirmou ter matado a "maioria" dos líderes das forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária. De acordo com dois oficiais iranianos ouvidos pelo New York Times, os ataques também vitimaram Esmail Qaani, chefe da Força Quds — unidade de elite da Guarda Revolucionária responsável pela articulação direta com movimentos revolucionários islâmicos em outros países, entre eles o próprio Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, e os Houthis no Iemên. Qaani substituiu o major-general Qassim Suleimani, morto em um ataque dos EUA em 2020.