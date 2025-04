Israel mata quase 50 palestinos nas últimas 24h em Gaza

Pelo menos 46 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos nas últimas 24 horas em decorrência dos ataques lançados por Israel contra a Faixa de Gaza, com a área meridional de Khan Younis sendo a mais atingida, com 19 vítimas fatais, segundo informaram fontes médicas locais neste domingo.

Entre os mortos em Khan Younis estão quatro membros da família Abu Sabih e seis de outras duas famílias, além de dois fazendeiros mortos por um drone israelense, disseram fontes locais citadas pela agência de notícias oficial palestina “Wafa”.

Aeronaves israelenses também atacaram uma tenda que abrigava deslocados e uma casa na área de Al Mawasi, na costa de Khan Younis, matando cinco pessoas e ferindo mais de 20, acrescentou a agência.

No bairro de Zeitun, a sudeste da capital, Cidade de Gaza, um pai e sua filha foram mortos em um ataque aéreo contra a casa onde estavam hospedados, relatou a Defesa Civil de Gaza em um comunicado no início da manhã.

Com essas mortes, o número de mortos em Gaza chegou a mais de 50.600 desde 7 de outubro, a maioria crianças e mulheres, enquanto mais de 115.200 pessoas ficaram feridas, de acordo com uma contagem preliminar do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.