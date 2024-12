Israel mata membros do alto escalão do braço armado do Hamas na Cidade de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta quinta-feira, 26, a morte de dois membros do alto escalão das Brigadas al Qassam, o braço armado do grupo islâmico palestino Hamas, em um ataque na Cidade de Gaza ocorrido “nos últimos dias”.

“Sob a direção do Exército e da Agência de Segurança Interna (Shin Bet), a Força Aérea realizou um ataque de precisão contra os terroristas Mohammed Jamil Salman Basous, um oficial sênior da unidade de engenharia do Hamas na Cidade de Gaza, e Mohammed Kamal Mohammed al Haj, comandante do Batalhão Zeitun”, disseram as FDI em um comunicado.

Basous, segundo a nota, era responsável pelo fornecimento de explosivos aos combatentes do grupo, além de armazená-los em sua casa. Haj, por sua vez, havia atacado as tropas israelenses com um atirador de elite.

Um irmão de Basous, de nome Mahmoud, também foi morto no ataque.

“Antes do bombardeio, várias medidas foram tomadas para mitigar o risco de ferir civis, incluindo o uso de munições de precisão, vigilância aérea e inteligência adicional”, disseras as FDI, que geralmente usam essas palavras quando os ataques têm como alvo escolas ou hospitais, que são protegidos pelo direito humanitário internacional, mas que segundo Israel são usados como bases e armazéns de armas pelos combatentes islâmicos.