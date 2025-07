Israel mata 80 pessoas em Gaza antes de ajudar nas negociações para uma trégua no Catar O ministério detalhou que entre os mortos e feridos há também civis atingidos quando tentavam pegar produtos da ajuda humanitária, resultando em oito mortos e mais de 40 feridos no sábado

Com esses números, o total de vítimas humanitárias que chegaram aos hospitais desde o início do conflito chega a 751 mortos e mais de 4.931 feridos, conforme dados do ministério de Gaza (Zain Jaafar/AFP)