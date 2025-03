Israel lança os maiores ataques em Gaza desde o cessar-fogo

Logo depois, as forças israelenses cancelaram as aulas desta terça-feira em escolas nos arredores da Faixa de Gaza, indicando que uma operação mais ampla pode estar a caminho.

Segundo o Gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ele e o ministro da Defesa, Israel Katz, "instruíram as Forças Armadas a agir com força contra a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza" após, de acordo com Israel, o grupo ter se recusado "repetidamente a libertar nossos reféns" e rejeitado as propostas do enviado do presidente dos EUA, Steve Witkoff.