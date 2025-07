Israel lança ofensiva contra Deir al-Balah, em Gaza, pela primeira vez desde início da guerra

Israel lançou nesta segunda-feira, 21, uma nova ofensiva aérea e terrestre contra Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, atingindo um dos últimos centros de esforços humanitários ainda operacionais no território palestino.

O local é um dos poucos no enclave que ainda não tinha sido alvo de uma grande operação israelense desde o início da guerra, em outubro de 2023, o que fez não só com que a população buscasse abrigo na área, mas com que a ONU e outras agências humanitárias transferissem operações importantes para a região.

Segundo o Estado judeu, a cidade ainda não tinha sido fortemente atacada por suspeita de que reféns estariam sendo mantidos ali pelo Hamas. Após 21 meses de guerra, acredita-se que ao menos 20 dos 50 reféns restantes em Gaza ainda estejam vivos. Por isso mesmo, a ordem de evacuação, emitida por Israel no domingo, causou alarme entre os familiares dos sequestrados — e fez com que entre 50 mil a 80 mil pessoas precisassem abandonar as tendas improvisadas onde viviam.

“Com essa nova ordem, a área de Gaza sob deslocamento forçado ou militarização israelense chegou a 87,8%, comprimindo 2,1 milhões de civis em apenas 12% do território, onde os serviços essenciais já colapsaram”, afirmou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em comunicado, acrescentando que a medida limitará a capacidade de suas equipes humanitárias de se deslocarem com segurança e eficácia na região.

Ainda de acordo com o órgão, a cidade é um dos raros locais que mantém depósitos de alimentos, clínicas de saúde e uma planta de dessalinização vital para o abastecimento do sul de Gaza. A ONU alertou que “qualquer dano a essa infraestrutura terá consequências fatais”, enquanto Tom Fletcher, subsecretário das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, anunciou que o chefe local do OCHA, Jonathan Whittal, decidiu permanecer em Deir al-Balah mesmo com os ataques.

Milhares de moradores que fugiram, segundo a BBC, partiram rumo à região costeira de al-Mawasi, perto de Khan Younis, uma das poucas zonas que ainda oferecem algum refúgio no sul do enclave. Há um temor crescente entre os residentes de que essa nova ofensiva militar faça parte de uma tentativa de abrir um novo corredor que isolaria Deir al-Balah do restante da região central de Gaza. Se confirmado, esse seria o terceiro eixo militar do tipo, após o estabelecimento das rotas israelenses pelos corredores de Netzarim, ao sul, e Morag, em Rafah.

‘Ataque às operações humanitárias’

A ONG britânica Medical Aid for Palestinians (MAP) afirmou que a situação em Gaza é “indescritível”. Mai Elawawda, responsável pela comunicação da entidade, relatou que o cenário em Deir al-Balah é “extremamente crítico”, com bombardeios ocorrendo ao redor do escritório da organização e “veículos militares a apenas 400 metros de nossos colegas e suas famílias, que passaram uma noite aterrorizante após se refugiarem ali”. Entre eles, disse, há o medo “tanto de ficar quanto de tentar sair”, já que muitos não sabem para onde ir.