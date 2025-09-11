Mundo

Israel intercepta míssil lançado do Iêmen em meio a ofensiva em Gaza

Bombardeiros mataram 35 pessoas e 130 ficaram feridos

Iêmen: homens inspecionam os danos ao redor do Museu Nacional após bombardeio israelense em 11 de setembro de 2025. (MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 07h00.

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira, 11, que interceptou um míssil disparado do Iêmen, onde os rebeldes huthis lançam ataques com frequência, qualificados como represália à ofensiva de Israel em Gaza.

"Um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pelas Forças Aéreas israelenses", informa um comunicado militar publicado na plataforma Telegram.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas em outubro de 2023, os huthis lançaram vários ataques com drones e mísseis contra território israelense, a maioria interceptados.

Os rebeldes afirmam que atuam em solidariedade com os palestinos.

Represálias israelenses no Iêmen

Israel efetuou vários ataques de represália no Iêmen, direcionados contra portos controlados pelos huthis e o aeroporto da capital, Sanaa.

Bombardeios israelenses na cidade e na região de Al Jawf, norte do país, mataram 35 pessoas e deixaram mais de 130 feridos na quarta-feira, 10, informaram os rebeldes, poucos dias após as mortes do primeiro-ministro e de metade dos integrantes de seu gabinete em um ataque.

