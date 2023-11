Israel 'está fazendo tudo' para permitir saída de brasileiros de Gaza, diz embaixador do país

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine afirmou nesta terça-feira que o governo israelense "está fazendo tudo que está ao seu alcance para articular a saída dos brasileiros" que estão na Faixa de Gaza à espera de autorização para deixar o território palestino.

— O Estado de Israel está fazendo tudo que está ao seu alcance para articular a saída dos brasileiros de forma segura e o mais rápido possível — disse Zohar.

A declaração foi dada em vídeo divulgado pela embaixada de Israel diante de demora da liberação para saída de basileiros que estão na Faixa de Gaza.

Estrangeiros foram autorizados a deixar o local desde o dia 1º de outubro em um acordo mediado entre Catar, Israel, Egito e o Hamas.

O governo Lula trabalha com a expectativa de os 34 brasileiros, palestinos residentes no Brasil e parentes próximos entrem a lista de estrangeiros autorizados a atravessar a fronteira a Faixa de Gaza e o Egito. O grupo espera a liberação para fugir da zona de conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, que completa um mês.

Assim que atravessarem a fronteira, os brasileiros vão embarcar em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e virão para o Brasil. Mais de mil nacionais que estavam em Israel foram repatriados. Faltam os que estão na Faixa de Gaza.

Nesta quarta-feira, foi divulgada a sexta lista, mais uma vez sem brasileiros. Foram beneficiados 228 cidadãos da Ucrânia, 107 das Filipinas, 100 dos Estados Unidos, 75 da Alemanha, 51 da Romênia e 40 do Canadá.

Na última sexta-feira, em uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o chanceler de Israel, Eli Cohen, disse que os brasileiros que estão em Gaza seriam liberados para atravessar a fronteira até esta quarta-feira, na pior das hipóteses, o que não ocorreu. Porém, segundo relatos de nacionais que estão em Gaza, o grupo entrará na lista que sairá na quinta-feira.

As negociações entre o governo brasileiro com os principais atores, com destaque para Israel e Egito, acontecem em vários níveis. Apesar do clima de aflição, por causa da demora desses países em responder aos apelos do Brasil, a avaliação de integrantes da área diplomática é que a permanência dos embaixadores brasileiros na região é fundamental para apoiar a negociação em curso. Pelo rito diplomático, chamar o embaixador de volta ao país é uma demonstração de descontentamento.

Até o momento, não há explicação sobre por que outras nacionalidades, como americanos e países europeus, têm passado à frente dos brasileiros.