Israel está conduzindo uma guerra contra o Irã, diz militar das Forças de Defesa Israelenses

Nesta sexta-feira, 13, o Exército de Defesa de Israel (IDF) lançou outro ataque aéreo direto contra o Irã, atingindo instalações nucleares e militares estratégicas. Entre os alvos estava o complexo de Natanz, considerado o centro do programa nuclear iraniano, localizado ao sul de Teerã. O ataque destruiu partes das usinas de enriquecimento de urânio e causou sérios danos à infraestrutura nuclear do regime.

Fontes locais, ouvidas pelo Al Jazeera, indicam que o bombardeio resultou na morte de seis cientistas nucleares iranianos e múltiplos comandantes militares de alto escalão, que, segundo o governo iraniano, estavam envolvidos em atividades relacionadas ao programa de armas nucleares. A imprensa iraniana descreve o ataque como um ato de "terrorismo estatal", com a repercussão sendo comparada a uma "declaração de guerra" por parte de Israel.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que "Israel não sairá ileso deste ataque" e garantiu que Teerã não tomará "meias medidas". O governo iraniano também acusou Israel de violar o direito internacional e declarou que os responsáveis pelo ataque seriam "severamente punidos".

Em entrevista coletiva, ouvida pelo Times Of Israel, as Forças de Defesa de Israel (IDF) "estão conduzindo uma guerra no Irã, e não uma operação", afirmou um militar de alto escalão do exército israelense.

“Estamos em um evento histórico. Isso não é uma operação, é uma guerra planejada, a 1.500 quilômetros de Israel,” disse o oficial.

Complexo Nuclear de Natanz: alvo estratégico

O complexo de Natanz, uma instalação subterrânea de alta segurança, é conhecido como o coração do programa nuclear iraniano. Ele abriga várias usinas de enriquecimento de urânio e está localizado em uma área estratégica ao sul de Teerã, em uma tentativa do Irã de proteger suas instalações de potenciais ataques aéreos.

A instalação foi alvo de vários ataques no passado, mas o bombardeio recente foi descrito como o mais significativo e devastador até o momento, danificando irremediavelmente várias centrifugas avançadas usadas no processo de enriquecimento.