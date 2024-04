Israel espera ataque do Irã dentro de 48 horas, diz WSJ

Israel espera um 'ataque direto' do Irã dentro dos próximos dois dias, segundo informa o jornal Wall Street Journal. A agressão deve visar o sul ou o norte do país.

Segundo o veículo, uma fonte do lado iraniano afirmou que não há decisão final sobre os planos de ataque até o momento.

Na semana passada, uma investida aérea israelense na Síria teve como alvo um complexo diplomático do Irã na capital Damasco, que vitimou sete membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, também conhecida como Guarda Revolucionária Iraniana. Desde então, Teerã jurou vingança contra o país.

Segundo o WSJ, um porta-voz militar israelense alegou que as informações de inteligência mostraram que o edifício atingido em Damasco não era uma instalação diplomática, mas um edifício que a Força Quds, grupo de elite das forças militares iranianas, utiliza e que está disfarçado de local civil.

Como consequência da escalada da tensão, na quinta-feira, 11, o exército israelense afirmou estar preparado para um ataque iminente iraniano.

Israel está "em alerta e altamente preparado para vários cenários, e estamos constantemente avaliando a situação", disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Almirante Daniel Hagari, em uma coletiva de imprensa, segundo o jornal The Times of Israel.

"Estamos prontos para ataque e defesa usando uma variedade de capacidades que as IDF têm, e também prontos com nossos parceiros estratégicos", afirmou, referindo-se ao chefe do Comando Central dos EUA (CENTCOM), General Michael Kurilla, que chegou a Israel na manhã de quinta-feira para realizar uma avaliação com o Chefe do Estado-Maior da IDF, Tenente-General Herzi Halevi, sobre os desafios de segurança contínuos na região.

Estados Unidos alerta funcionários