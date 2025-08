Israel envia 120 paletes de alimentos a Gaza, com apoio de vários países

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram nesta segunda-feira, 4, que cerca de 120 paletes de alimentos de Israel, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Egito, Alemanha, Bélgica e, pela primeira vez, Canadá, foram lançados nas últimas horas do ar sobre a Faixa de Gaza, em meio à grave situação humanitária sofrida pelo território palestino.

“Nas últimas horas, seis países, incluindo o Canadá, que se juntou hoje pela primeira vez às operações de lançamento, lançaram do ar 120 pacotes de ajuda com alimentos para os habitantes da Faixa de Gaza”, diz o comunicado militar.

Israel retomou o lançamento de ajuda aérea em 26 de julho, pressionado pela comunidade internacional em meio a acusações das principais organizações de estar “matando de fome” os habitantes da Faixa de Gaza com as restrições que continua impondo à entrada de caminhões.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), somente durante o mês de julho, pelo menos 63 pessoas, 24 delas crianças menores de cinco anos, morreram de inanição.

Os modelos de distribuição aérea, no entanto, são rejeitados por organizações internacionais como a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) por serem, segundo elas, “caros, ineficazes e insuficientes”. Um avião não consegue transportar o conteúdo de um único caminhão.

De acordo com as organizações humanitárias, deveriam entrar no mínimo 500 caminhões por dia (com cerca de 25 toneladas cada) na Faixa de Gaza.

No total, desde o início da ofensiva israelense contra a região, ao menos 180 pessoas morreram de fome ou desnutrição, incluindo 93 menores, de acordo com o registro das autoridades de saúde locais divulgado nesta segunda-feira.