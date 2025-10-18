Israel entrega à Cruz Vermelha mais 15 corpos de palestinos para devolução a Gaza

Israel entregou à Cruz Vermelha para sua devolução a Gaza outros 15 corpos de palestinos que mantinha em seu poder, em troca do corpo de um refém entregue na noite passada, anunciou o Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa.

"O Ministério da Saúde anuncia o recebimento de 15 corpos de mártires libertados hoje pela ocupação israelense e pela Cruz Vermelha, elevando o número total de corpos recebidos para 135", afirma o comunicado do Ministério da Saúde.

Assim como nas entregas de corpos anteriores, a pasta alertou que alguns corpos mostram sinais de "abusos, espancamentos, estavam algemados e com os olhos vendados".

Até agora, o Hospital Nasser, em Khan Yunis (sul de Gaza), para onde os cadáveres são levados, só conseguiu identificar sete dos corpos que chegaram, devido ao grave estado de deterioração que apresentam.

Um dos médicos do centro enviou à Agência EFE fotografias de um dos corpos recebidos, nas quais se via um rosto deformado e a cabeça ainda mantinha atada a venda com a qual supostamente seus olhos tinham sido vendados. As mãos continuavam algemadas nas costas e em seus braços são vistas numerosas marcas e feridas.

A deterioração dos corpos é tamanha que o Hospital Nasser teve que organizar visitas com as famílias dos desaparecidos nas quais são mostradas as imagens dos cadáveres, para que algum deles possa reconhecê-los e contribuir para sua identificação.