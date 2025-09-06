Mundo

Israel emite alerta de evacuação antes de ataque a arranha-céu na Cidade de Gaza

Porta-voz Avichay Adraee disse que o exército "atacaria a estrutura em breve"

Benjamin Netanyahu: primeiro-ministro de Israel disse que pretende ocupar toda a Faixa de Gaza, mas entregar o controle a forças árabes posteriormente (GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images)

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08h10.

O exército israelense emitiu uma ordem de evacuação antes de um ataque a um arranha-céu no sudoeste da Cidade de Gaza neste sábado,6, um dia após demolir uma torre que, segundo ele, estava sendo usada pelo Hamas.

Em um "aviso urgente" aos moradores de Gaza na Torre Al-Roya e nas tendas próximas, o porta-voz Avichay Adraee disse que o exército "atacaria a estrutura em breve devido à presença de infraestrutura terrorista do Hamas dentro ou nas proximidades. Para sua segurança, vocês devem evacuar imediatamente a área em direção ao sul, para a área humanitária em Al-Mawasi, Khan Yunis".

