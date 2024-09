Israel diz ter bombardeado dezenas de alvos do Hezbollah no Sul do Líbano durante a noite

O exército israelense afirmou nesta terça-feira, 24, que bombardeou dezenas de alvos do movimento islâmico Hezbollah no Sul do Líbano.

"Durante a noite (...) as forças aéreas atacaram dezenas de alvos do Hezbollah em numerosas áreas no Sul do Líbano", disse o comunicado militar. Observou também que seus tanques e artilharia atacaram outros “alvos terroristas” nas áreas de Ayta al Shab e Ramyeh, localizadas perto da fronteira.

Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde do Líbano comunicou que ao menos 492 pessoas morreram e mais de 1,6 mil ficaram feridas após as Forças Armadas israelenses bombardearem 1,6 mil alvos do grupo xiita no sul do Líbano e no Vale do Bekaa.