Israel critica ONU pela resolução por trégua no conflito e diz que texto é 'perigoso'

"Hoje é um dia que vai ser lembrado como infame. As Nações Unidas não têm um pingo de legitimidade e relevância. Essa organização foi fundada no contexto do Holocausto para prevenir atrocidades. Ainda assim, o espetáculo que vimos prova, sem sombra de dúvidas, que a ONU se comprometeu, não em prevenir, mas assegurar essas atrocidades", critica Erdan.

Entre os principais pontos condenados pelo embaixador israelense na ONU estão a ausência de críticas ao Hamas na resolução aprovada e a suposta destituição do direito de defesa de Israel na guerra, pelo cessar-fogo. O texto passou no colegiado por 120 votos favoráveis ante 14 contrários e 45 abstenções.

"Essa resolução ridícula tem a audácia de pedir uma trégua. O objetivo desse cessar-fogo é que Israel deve deixar de se defender para que o Hamas possa atacar com tudo", afirma o embaixador israelense. "Hoje, a maioria da comunidade internacional mostrou que prefere apoiar a defesa de terroristas nazistas, ao invés do direito de autodefesa de Israel".