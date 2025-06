Israel confirmou, através de seu embaixador em Kiev, Michael Brodsky, o envio de um sistema de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia, que o Estado judeu recebeu há décadas dos Estados Unidos.

Segundo explicou Brodsky em entrevista ao canal ucraniano do YouTube ucraniano "U lizhku", o sistema Patriot foi usado pelos israelenses durante a primeira Guerra do Golfo, no início da década de 1990, quando o Iraque de Saddam Hussein bombardeou repetidamente Israel.

O jornal "The New York Times" informou a transferência deste sistema Patriot para a Ucrânia em maio deste ano, mas a entrega não foi oficialmente confirmada.

Israel tem se mostrado reticente em ajudar Kiev com armas desde o início da invasão russa em larga escala da Ucrânia.

Um dos motivos alegados pelo governo israelense foi a necessidade de evitar que suas relações com Moscou se deteriorassem devido à presença significativa de tropas russas na Síria, país vizinho de Israel, e aos muitos judeus que continuam vivendo na Federação Russa.

A Ucrânia precisa de mais sistemas de mísseis Patriot americanos para abater mísseis russos, como os mísseis hipersônicos Kinzhal, que não podem ser interceptados com outras tecnologias.