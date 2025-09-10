Israel confirma ter atacado 'alvos militares' dos houthis no Iêmen

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram nesta quarta-feira ter bombardeado “alvos militares” dos rebeldes houthis na capital do Iêmen, Sanaa, e na província de Al Jawf, como resposta aos últimos ataques dos insurgentes contra Israel, entre eles, o ataque com um drone que atingiu o aeroporto de Ramon, no sul do país.

“Entre os alvos atacados estão acampamentos militares onde foram identificados membros do regime, o Quartel-General de Relações Públicas Militares dos houthis e um depósito de combustível usado pelo regime para atividades terroristas”, afirmaram as FDI em comunicado.

Segundo as FDI, os pontos militares que foram bombardeados hoje “serviram ao regime houthi para planejar e executar ataques terroristas contra o Estado de Israel”.

“O regime terrorista houthi opera sob a direção e o financiamento do regime iraniano para prejudicar o Estado de Israel e seus aliados. O regime explora o ambiente marítimo para projetar forças e realizar atividades terroristas contra as rotas marítimas e comerciais mundiais”, acrescentaram.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, gabou-se de ter desferido “outro duro golpe contra” os houthis, “incluindo seu aparato de propaganda”, e advertiu que “atacará o terrorismo onde quer que ele esteja”.

Conforme pôde comprovar a Agência EFE, várias colunas de fumaça se elevaram do centro da capital Sanaa, onde estão localizados vários escritórios do governo local.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Sarea, limitou-se a informar em um breve comunicado que as defesas aéreas “enfrentaram a aviação israelense, que está atacando nosso país”.

Os rebeldes iemenitas começaram a disparar mísseis contra Israel após o início da guerra na Faixa de Gaza, após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, e continuaram a fazê-lo desde então, apesar do cessar-fogo entre eles e os EUA, principal aliado de Israel, que entrou em vigor em maio.