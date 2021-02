Israel começa a fornecer primeiras vacinas contra covid-19 aos palestinos

Israel informou nesta segunda-feira que forneceu aos palestinos o primeiro carregamento de vacinas contra covid-19, em um total de 2.000 doses da vacina da Moderna.

As vacinas foram transferidas para a Cisjordânia ocupada e serão usadas por equipes médicas da Autoridade Palestina, de acordo com um comunicado do Cogat, a ligação militar de Israel com os palestinos.

O Ministério da Saúde palestino confirmou a entrega em um comunicado divulgado na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, dizendo que administrará as doses em profissionais de saúde que trabalham em instalações onde tratam pacientes com Covid-19.

“A segunda categoria de pessoas a receber as doses das vacinas são as maiores de 60 anos e as que sofrem de doenças crônicas”, informou o comunicado.

O ministério disse que espera receber mais 50 mil doses de vacinas nos “próximos dias”, mas não revelou a fonte.

Israel reservou 3.000 doses adicionais para os palestinos, segundo uma autoridade do Cogat.

Israel emergiu como um líder mundial na vacinação de seus cidadãos. A Autoridade Palestina tem tentado separadamente garantir suas próprias doses e encomendou um lote da vacina russa Sputnik V.

Os palestinos também receberão de 35.000 a 40.000 doses do programa global de compartilhamento de vacinas Covax nas próximas semanas, disse um representante da Organização Mundial da Saúde na segunda-feira.