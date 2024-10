Israel bombardeia sul de Beirute; Ministério libanês relata 4 mortes perto de hospital

As Forças de Defesa de Israel (FDI) retomaram nesta segunda-feira, 21, os bombardeios nos subúrbios do sul de Beirute. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, os ataques deixaram quatro mortos e 24 feridos nas proximidades do Hospital Rafik Hariri, uma das maiores unidades de saúde do país.

As autoridades israelenses afirmam que o subsolo do hospital abriga um quartel do grupo xiita Hezbollah.

Segundo a imprensa libanesa, os bombardeios se concentraram em bairros como Haret Hreik, Al-Ruwais e Al-Ghobeiry, além de uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Beirute. Durante os ataques, um voo da Middle East Airlines foi desviado para uma pista alternativa por questões de segurança.

Israel alerta civis sobre ofensiva contra o Hezbollah

O porta-voz das FDI em árabe, Avichay Adraee, utilizou a rede social X (antigo Twitter) para alertar, com antecedência de algumas horas, os moradores de regiões próximas a "instalações do Hezbollah" e "pontos de referência do Hezbollah".

A mensagem pedia que civis mantivessem uma distância de pelo menos 500 metros dos alvos previstos para a operação.