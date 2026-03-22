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Israel bombardeia ponte estratégica no sul do Líbano e amplia tensão no Oriente Médio

Ataque à estrutura sobre o rio Litani ocorre após ordem do ministro da Defesa para destruir infraestruturas ligadas ao grupo pró-Irã

Bombardeio na principal rodovia costeira liga região de Tiro ao restante do país e agrava crise na fronteira. (Kawnat HAJU/AFP)

Bombardeio na principal rodovia costeira liga região de Tiro ao restante do país e agrava crise na fronteira. (Kawnat HAJU/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 17h09.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, condenou neste domingo, 22, o bombardeio israelense contra a ponte de Qasmiyeh, no sul do país, e afirmou que o ataque representa “o prelúdio de uma invasão terrestre” por parte de Israel.

Em comunicado oficial, Aoun classificou a ofensiva como “uma escalada perigosa” e uma “violação flagrante da soberania do Líbano”. Segundo ele, a destruição da ponte sobre o rio Litani configura ainda “castigo coletivo contra a população civil”, ao atingir infraestrutura estratégica que conecta a região de Tiro ao restante do território libanês.

O bombardeio ocorreu após o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarar que o governo ordenou a destruição de pontes e outras estruturas supostamente utilizadas pelo grupo xiita Hezbollah, aliado do Irã.

Segundo Katz, o primeiro-ministro e ele instruíram as Forças de Defesa de Israel (IDF) a “destruir imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani utilizadas para atividades terroristas”, com o objetivo de impedir a movimentação de combatentes e o transporte de armas para o sul do Líbano.

O ministro também afirmou que o Exército deve acelerar a demolição de casas em vilarejos próximos à linha de contato, citando ações anteriores em Beit Hanun e Rafah, na Faixa de Gaza.

Na quarta-feira, o Exército israelense já havia anunciado a destruição de duas outras pontes sobre o rio Litani, que corta o sul do Líbano a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, como parte da ofensiva contra o Hezbollah.

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