Israel atinge mum hospital e outros alvos em Gaza no aniversário de um ano dos ataques do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta segunda-feira a realização de um ataque contra "alvos terroristas" na Faixa de Gaza para "impedir ameaças imediatas", incluindo um bombardeio a um hospital, no aniversário de um ano de um ataque do Hamas no território israelense.

O porta-voz militar em árabe, Avichay Adraee, disse na rede social X que as IDF atacaram plataformas de mísseis do Hamas e "alvos terroristas" em toda a Faixa de Gaza para "frustrar ameaças imediatas", incluindo um foguete que foi interceptado.

Adraee também comentou que os caças bombardearam alvos do Hamas na Faixa de Gaza, horas depois que as IDF anunciaram um "ataque preciso" contra um suposto centro de operações do grupo islâmico dentro do hospital Shuhada al-Alqsa, na Faixa de Gaza.

"Recentemente, sob instruções das Forças de Defesa de Israel (IDF) e da Agência de Segurança de Israel (ISA), a Força Aérea de Israel (IAF) realizou um ataque de precisão contra os terroristas do Hamas que operavam um centro de controle dentro do hospital Shuhada al-Aqsa em Deir al-Balah", disse um comunicado militar israelense na madrugada desta segunda-feira.

"Esses centros eram usados pelos terroristas do Hamas para planejar e executar ataques terroristas contra as tropas das forças israelenses e o Estado de Israel. Antes do ataque, foram tomadas medidas para mitigar os danos aos civis", acrescenta a nota.

As baixas e os danos causados pelos ataques israelenses não são conhecidos até o momento.

Esse ataque ocorre depois de as IDF anunciarem uma nova incursão em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, no dia anterior, após detectar a presença de "terroristas e infraestrutura na área", bem como os esforços do Hamas "para reconstruir suas capacidades operacionais".

Pelo menos 45 palestinos foram mortos e 256 outros ficaram feridos em Gaza no domingo, depois que Israel bombardeou outra escola e uma mesquita também em Deir al-Balah, matando pelo menos 26 pessoas, elevando para 41.870 o número de mortos desde 7 de outubro e 97.166 o número de feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.