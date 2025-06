Israel ataca importante refinaria de gás natural iraniana no golfo Pérsico

Israel atingiu neste sábado uma refinaria no campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, com um drone que causou um incêndio já controlado, informou o Ministério do Petróleo do Irã.

"Um drone israelense atingiu uma refinaria na fase 14 do campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, causando uma forte explosão", informou o portal "Iran Front Page".

Pouco depois do ataque, o Ministério do Petróleo garantiu que o fogo já estava sob controle.

Compartilhado entre Irã e Catar, o campo de gás natural South Pars é o maior do mundo. O ataque paralisou a refinaria, que produz 12 milhões de metros cúbicos por dia, de acordo com o portal.

Até o momento, Israel havia concentrado os ataques ao Irã em alvos militares e nucleares e em infraestrutura civil, como um dos aeroportos da capital, mas neste sábado começou a bombardear locais industriais e de energia.

A agência de notícias "Tasnim" também reportou outro ataque à refinaria Fajr Jam, na província de Bushehr, bem como a South Pars.

Israel iniciou uma série de ataques a infraestruturas militares, nucleares e civis no país islâmico na noite de quinta-feira, e continua até hoje. Os alvos incluem instalações nucleares, como as usinas de enriquecimento de urânio, o aeroporto nacional de Mehrabad e várias bases militares.

Ao todo, as autoridades iranianas contabilizaram 78 mortos e 320 feridos nesses ataques, incluindo autoridades militares e nucleares. A imprensa iraniana também relatou pelo menos 60 mortos em um prédio residencial em Teerã.

O Irã respondeu na noite passada com pelo menos três ataques de mísseis contra Tel Aviv, matando três pessoas e ferindo cerca de 38, de acordo com a imprensa do Estado judeu.