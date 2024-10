Israel apresenta nova proposta de trégua que inclui cessar-fogo permanente em Gaza

Israel apresentou às equipes de mediação do Egito, Catar e Estados Unidos uma nova proposta de trégua na Faixa de Gaza antes do início de uma nova rodada de negociações em Doha no domingo, 27.

De acordo com fontes ouvidas pela Agência EFE, que pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto, o plano — que ainda precisa ser discutido e apresentado ao grupo islâmico Hamas — inclui três fases e uma possível interrupção permanente da campanha militar de Israel na Faixa de Gaza.

Fases da proposta de trégua

A primeira fase prevê um cessar-fogo temporário e a retirada das forças israelenses da passagem de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, além da libertação de todos os reféns vivos mantidos pelo Hamas em troca da libertação de um grupo de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Na segunda fase, está prevista a retirada das tropas do corredor de Netzarim, área que divide a Faixa de Gaza de norte a sul, além da troca da “maioria” dos corpos dos reféns mortos pelos corpos dos combatentes do Hamas.

Condições para a retirada das tropas

Israel exige que a Autoridade Nacional da Palestina (ANP) controle a passagem de Rafah, sob a supervisão de “forças árabes e internacionais”.

Na fase final, Israel se comprometeria a retirar suas forças do corredor Filadélfia (a fronteira entre Gaza e Egito) e do norte do território, desde que uma coalizão árabe e da ANP supervisione essa região.

Implicações da proposta para o conflito

Nessa fase final, Israel também entregará o corpo do líder do Hamas, Yahya Sinwar, que foi morto recentemente no sul da Faixa. Egito e Catar estão fazendo “esforços intensos” para interromper a guerra em Gaza e tentarão “fazer emendas no texto em favor do Hamas”, buscando a aceitação da proposta.

No entanto, as fontes indicam que há dúvidas sobre a real vontade de Israel em interromper a guerra no território palestino. Para avançar nas negociações, Israel enviará o chefe do Mossad, David Barnea, a Doha no domingo para se reunir com o chefe da CIA, Bill Burns, o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abderrahman, e o chefe de inteligência do Egito, Hassan Mahmoud Rashad.