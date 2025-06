Israel ajudará turistas a buscar voos especiais para sair do país

O Ministério do Turismo de Israel anunciou nesta terça-feira, 17, que ajudará os turistas estrangeiros que continuam no país após a escalada das hostilidades com o Irã para que encontrem voos especiais para deixar Israel o mais rápido possível.

“O Ministério do Turismo ajudará os turistas que se encontram atualmente em Israel a se inscreverem para voos que partem de Israel. Um formulário de inscrição digital está sendo distribuído por meio de diversas plataformas digitais aos escritórios de operadores turísticos, hotéis, guias turísticos e outros atores do setor”, afirmou a pasta em comunicado.

O governo de Israel estima que cerca de 38 mil turistas estrangeiros se encontram atualmente no país e lembrou que todas as passagens terrestres para o Egito e a Jordânia estão abertas para os viajantes que preferirem deixar o país por essas rotas.

Israel fechou seu espaço aéreo após os ataques que lançou contra o Irã na noite da quinta-feira passada, o que desencadeou uma escalada sem precedentes das hostilidades entre ambos, com lançamentos cruzados de mísseis todos os dias.