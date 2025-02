Israel abre passagem para o norte de Gaza para palestinos a pé pela rodovia Salah al-Din

1/6 Esta foto aérea mostra moradores de Gaza deslocados caminhando em direção à Cidade de Gaza em 27 de janeiro de 2025, após cruzar o corredor Netzarim do sul da Faixa de Gaza. Um fluxo interminável de pessoas marchou pela costa de Gaza em 27 de janeiro, carregando seus pertences em sacos plásticos e sacos de farinha reaproveitados pela cidade central de Nuseirat depois que Israel reabriu o acesso ao norte do território. (Moradores de Gaza deslocados caminhando em direção à Cidade de Gaza em 27 de janeiro de 2025, após cruzar o corredor Netzarim do sul da Faixa de Gaza. Um fluxo interminável de pessoas marchou pela costa de Gaza em 27 de janeiro, carregando seus pertences em sacos plásticos e sacos de farinha reaproveitados pela cidade central de Nuseirat depois que Israel reabriu o acesso ao norte do território)

2/6 Veículos fazem fila ao longo da estrada Salah al-Din em Nuseirat, perto do corredor Netzarim, enquanto esperam para cruzar para a parte norte da Faixa de Gaza em 27 de janeiro de 2025. Palestinos deslocados começaram a retornar ao norte de Gaza em 27 de janeiro, disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior do território administrado pelo Hamas, após um avanço nas negociações entre o Hamas e Israel. (Foto de Eyad BABA / AFP) (Veículos fazem fila ao longo da estrada Salah al-Din em Nuseirat, perto do corredor Netzarim, enquanto esperam para cruzar para a parte norte da Faixa de Gaza em 27 de janeiro de 2025)

3/6 Deslocados de Gaza transportam seus pertences em uma carroça enquanto cruzam o corredor Netzarim do sul da Faixa de Gaza para a parte norte em 27 de janeiro de 2025. Um fluxo interminável de pessoas marchou pela costa de Gaza em 27 de janeiro, carregando seus pertences em sacos plásticos e sacos de farinha reaproveitados pela cidade central de Nuseirat depois que Israel reabriu o acesso ao norte do território. (Foto de Eyad BABA / AFP) (Deslocados de Gaza transportam seus pertences em uma carroça enquanto cruzam o corredor Netzarim do sul da Faixa de Gaza para a parte norte em 27 de janeiro de 2025)

4/6 Veículos fazem fila ao longo da estrada Salah al-Din em Nuseirat, perto do corredor Netzarim, enquanto esperam para cruzar para a parte norte da Faixa de Gaza em 27 de janeiro de 2025. Palestinos deslocados começaram a retornar ao norte de Gaza em 27 de janeiro, disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior do território administrado pelo Hamas, após um avanço nas negociações entre o Hamas e Israel. (Foto de Eyad BABA / AFP) (Veículos fazem fila ao longo da estrada Salah al-Din em Nuseirat, perto do corredor Netzarim, enquanto esperam para cruzar para a parte norte da Faixa de Gaza em 27 de janeiro de 2025)

5/6 Pessoas caminham pela rua costeira al-Rashid, em Gaza, para cruzar o corredor Netzarim do sul da Faixa de Gaza para o norte em 27 de janeiro de 2025. Palestinos deslocados começaram a retornar ao norte de Gaza em 27 de janeiro, disse à AFP um funcionário do Ministério do Interior do território administrado pelo Hamas, após um avanço nas negociações entre o Hamas e Israel. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) (Pessoas caminham pela rua costeira al-Rashid, em Gaza, para cruzar o corredor Netzarim do sul da Faixa de Gaza para o norte em 27 de janeiro de 2025)