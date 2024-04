Irlanda: Simon Harris é eleito premiê aos 37 anos, o mais jovem a ocupar o cargo

O legislador centrista Simon Harris foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento irlandês nesta terça-feira, 9, tornando-se, aos 37 anos, o líder mais jovem a ocupar o cargo. Harris assume para substituir Leo Varadkar, que anunciou a renúncia ao cargo no mês passado.

Os legisladores do Dáil, a câmara baixa do parlamento irlandês, confirmaram Harris como primeiro-ministro, por 88 votos a 69 contra. "Quero trazer novas ideias, nova energia e nova empatia à vida pública", disse após sua eleição o novo primeiro-ministro do partido de centro Fine Gael, ao qual Varadkar também pertence.

Harris sucede Varadkar, que renunciou devido a razões "pessoais e políticas", no governo de coalizão centrista. A renúncia foi anunciada depois da derrota no referendo proposto pelo governo para modificar as referências à mulher e à família na Constituição.

O jovem líder do Fine Gael chega ao posto do chefe de governo a menos de um ano das eleições legislativas irlandesas, que devem acontecer antes de 22 de março de 2025. Harris, neste ano que resta antes das eleições, tentará ganhar votos para seu partido, que se encontra em terceiro lugar nas pesquisas.

"Agora é um bom momento para construir um novo contrato social, criando igualdade de oportunidades, apoiando que mais precisa do Estado, protegendo nosso sucesso econômico e utilizando seus lucros para oferecer resultados tangíveis à sociedade", disse Harris em seu discurso após ser eleito.

Eleito aos 24 anos

Simon Harris, que era ministro do Ensino Superior no antigo gabinete, se torna o mais jovem "taoiseach" (palavra no idioma gaélico para denominar um chefe ou líder) da história da Irlanda. Harris foi eleito pela primeira vez para o parlamento aos 24 anos e foi apelidado de "TikTok taoiseach" por causa de seu gosto por se comunicar nas redes sociais.

Seu sucessor Varadkar também foi o primeiro-ministro mais jovem de todos os tempos quando eleito pela primeira vez, aos 38 anos, bem como o primeiro primeiro-ministro abertamente gay da Irlanda. Varadkar, cuja mãe é irlandesa e o pai indiano, também foi o primeiro taoiseach birracial da Irlanda.

Como líder da Irlanda, Harris enfrenta desafios que incluem um serviço de saúde sobrecarregado, custos crescentes de habitação e um êxodo de legisladores do Fine Gael, mais de dez dos quais afirmaram que não concorrerão à reeleição.

O novo primeiro-ministro alertou que a unificação da Irlanda, tema recorrente após a vitória do Sinn Fein na Irlanda do Norte, não será sua "prioridade", embora, segundo suas palavras, seja uma "aspiração política legítima".