Irlanda rejeita modernizar papel da mulher na Constituição em referendo

O referendo organizado na Irlanda para modernizar o conceito de família e as referências ao papel da mulher na Constituição foi rejeitado, anunciou este sábado (9) o governo que impulsionou a fracassada reforma em um país onde a Igreja Católica impôs por muito tempo seu dogma.

Quase 3,5 milhões de irlandeses votaram na sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, para emendar dois trechos da Constituição sobre a definição de família e o papel da mulher na sociedade.A primeira pergunta da consulta popular propôs ampliar o conceito de família para além da base do casamento, incluindo as "relações duradouras", como casais não casados e seus filhos.

A segunda pergunta propôs eliminar uma referência antiquada sobre o papel das mulheres no âmbito doméstico, que afirma que elas devem cumprir "suas obrigações" em casa. A reforma propôs substituir essa formulação por uma disposição que teria estendido a todos os membros de uma família a responsabilidade de cuidar uns dos outros.