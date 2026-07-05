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Iranianos prestam homenagens a Ali Khamenei em funeral com ausência de novo líder supremo

A oração no enorme complexo da Grande Mosalla durou cerca de 10 minutos e foi conduzida por Ja'far Sobhani, um aiatolá de 97 anos

Fotografia distribuída pelo gabinete do líder supremo iraniano mostra autoridades iranianas rezando ao lado dos caixões do falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei e de membros de sua família na Grande Mosalla, durante o segundo dia das cerimônias fúnebres em Teerã, em 5 de julho de 2026. (KHAMENEI.IR / AFP)

Fotografia distribuída pelo gabinete do líder supremo iraniano mostra autoridades iranianas rezando ao lado dos caixões do falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei e de membros de sua família na Grande Mosalla, durante o segundo dia das cerimônias fúnebres em Teerã, em 5 de julho de 2026. (KHAMENEI.IR / AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 12h11.

O segundo dia de cerimônias fúnebres do falecido líder supremo iraniano Ali Khamenei aconteceu neste domingo, 5, no Irã. Líderes iranianos estiveram presentes. Já seu filho e sucessor, Mojtaba, não compareceu.

A oração no enorme complexo da Grande Mosalla durou cerca de 10 minutos e foi conduzida por Ja'far Sobhani, um aiatolá de 97 anos.

Khamenei governou a República Islâmica de 1989 até sua morte, aos 86 anos, em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Na primeira fila diante do caixão, junto a milhares de fiéis, estavam o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, e o influente presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, chefe da equipe de negociação com os Estados Unidos.

Uma das figuras mais proeminentes da era pós-Ali Khamenei, Ghalibaf elogiou no X a forma como a "nação orgulhosa e invencível do Irã islâmico" presta homenagem ao seu "mártir".

Também estavam presentes os chefes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã: Esmail Qaani e Ahmad Vahidi.

Qaani, o enigmático chefe da Força Qods, responsável por suas operações no exterior, declarou à televisão iraniana que o "fim abençoado" de Khamenei era apropriado após uma vida de "esforço".

Três filhos do falecido aiatolá estavam presentes, Masud, Mostafa e Meysam, segundo as imagens da televisão estatal. Mojtaba não.

O novo líder supremo, de 56 anos, supostamente ferido nos ataques de 28 de fevereiro, não foi visto em público desde esta data e tem se pronunciado apenas por mensagens escritas.

As autoridades declararam feriado no domingo e na segunda-feira para facilitar a participação nas cerimônias, nas quais são esperadas cerca de 10 milhões de pessoas.

Cerimônia como sinal de força

Teerã considera as cerimônias como uma demonstração de força em plena negociação diplomática com os Estados Unidos, após a assinatura, no mês passado, de um acordo-quadro para pôr fim ao conflito.

Por ocasião dessa homenagem, o centro da capital iraniana foi transformado em uma fortaleza, com numerosos controles policiais.

Mesmo antes do início oficial da cerimônia, centenas de pessoas aguardavam na noite de sexta em frente à Grande Mosalla, na esperança de serem as primeiras a entrar. Seguindo a tradição xiita, muitos batiam no peito em sinal de luto.

Na segunda-feira, o cortejo fúnebre percorrerá as ruas de Teerã. Depois passará por várias cidades do Irã e do Iraque, antes de seu sepultamento em 9 de julho na cidade santa de Mashhad, no nordeste do Irã, onde Ali Khamenei nasceu.

Grupos armados

Sob o comando de Ali Khamenei, o Irã forneceu durante anos apoio a grupos armados de toda a região, entre eles o movimento islamista palestino Hamas e o libanês Hezbollah.

Para receber iranianos de todo o país, mais de 400 tendas do Crescente Vermelho iraniano foram instaladas em um grande parque da capital, verificou a AFP.

Também foram colocados caminhões-pipa, prontos para refrescar a multidão diante de temperaturas que devem ultrapassar os 35°C.

Ao lado do caixão de Khamenei estão os de seus familiares que morreram junto com ele: uma de suas filhas, um genro, uma nora e uma neta de 14 meses, segundo as autoridades.

Com AFP

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